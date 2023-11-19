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Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 98-90 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, 3'üncü galibiyetini elde etti. Büyükçekmece Basketbol ise 6'ncı kez sahadan yenik ayrıldı.