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Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 90-80 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 90-80 yendi. Bahçeşehir Koleji deplasmandan galibiyetle ayrıldı, Bursaspor Basketbol ise sahasında 90-80'lik yenilgi aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu, Berk Kurtulmuş

Bursaspor Basketbol : Hammonds 12, Watson 11, Ergi Tırpancı 4, Brandon 16, Brown 7, Moore 2, Freeman 20, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu 3, Washington 2

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 15, Cavanaugh 5, Ponitka 8, Trevion 8, Avramovic 9, İsmet Akpınar 7, Damien 4, Furkan Haltalı 2, Kenan Sipahi 11, Mitrovic 5

1. Periyot: 20-20

Devre: 36-41

3. Periyot: 67-69

Beş faulle çıkanlar: 34.24 Freeman, 30.07 Ergi Tırpancı ( Bursaspor Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 90-80 yendi.

Kaynak: AA
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