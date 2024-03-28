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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı İtalya'da zorlu bir maçta yenildi

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildikleri mücadelede ikinci devre iyi işler yaptıklarını belirterek, "Turun ilk yarısını sadece bir sayıyla geride bitirdik, İstanbul'a gidip ikinci maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Radonjic, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, beklentileri doğrultusunda zor bir maç olduğunu vurgulayarak, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"İlk periyot iyi işler yaptık ama ikinci periyot oyunda, hem hücumda hem savunma tarafında kopmamızla beraber onlara oynamaya çalıştıkları basketbolu sergileme fırsatı verdik. Ama ikinci devre soyunma odasından geldikten sonra konsantrasyonumuz ve oyuna olan yaklaşımımız doğruydu, dönem dönem çok iyi işler yaptık. Ama sonuçta bir maç daha oynayacağız. Turun ilk yarısını sadece bir sayıyla geride bitirdik, İstanbul'a gidip ikinci maçı kazanmak istiyoruz."

Oyunculardan Berkay Candan ise iki aşamalı bir maçın ilkinde iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "1 sayı geride dönüyoruz deplasmandan. Haftaya evimizde kazanıp finale çıkmak istiyoruz, taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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