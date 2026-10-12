Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ?BKT Avrupa Kupası'nda yarın Manresa'yı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ?BKT Avrupa Kupası'nda yarın Manresa'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.
Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Kaynak: AA