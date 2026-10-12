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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ?BKT Avrupa Kupası'nda yarın Manresa'yı ağırlayacak

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.

Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA
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