Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 92-82 yenerek 3'te 3 yaptı

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 92-82 yenerek 3'te 3 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, ağırladığı Karşıyaka'yı 92-82 yendi. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligde 3'te 3 yaparken Karşıyaka 2. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Reed 7, Flynn 26, Mike 8, Cavanaugh 7, Williams 4, Avramovic 11, İsmet Akpınar 3, Inglis 13, Furkan Haltalı 4, Ponitka 4, Kenan Sipahi 5
Karşıyaka : Weber 11, El-Amin 21, Kelly 21, Yavuz Gültekin 13, Enoch 7, Mustafa, Starks 6, Hakan Sayılı 1, Munson 2
1. Periyot: 20-13
Devre: 42-34
3. Periyot: 70-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, ağırladığı Karşıyaka'yı 92-82 yendi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 3'te 3 yaptı. Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.