Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 92-82 yenerek 3'te 3 yaptı

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner

Bahçeşehir Koleji: Reed 7, Flynn 26, Mike 8, Cavanaugh 7, Williams 4, Avramovic 11, İsmet Akpınar 3, Inglis 13, Furkan Haltalı 4, Ponitka 4, Kenan Sipahi 5

Karşıyaka : Weber 11, El-Amin 21, Kelly 21, Yavuz Gültekin 13, Enoch 7, Mustafa, Starks 6, Hakan Sayılı 1, Munson 2

1. Periyot: 20-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 70-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, ağırladığı Karşıyaka'yı 92-82 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 3'te 3 yaptı. Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA