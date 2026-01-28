Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i son saniye basketiyle 81-79 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-64

Basketbolda BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i 81-79 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.

İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.

Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok