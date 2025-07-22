Bahçeşehir Koleji, adidas ile Resmi Partnerlik Anlaşması İmzaladı

BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü, spor giyim markalarından adidas ile resmi partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu.

2024-2025 sezonunda BKT EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda forma ve takım ürünlerini yeni partneri adidas imzasıyla tanıtacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji A Takımı ile tüm yaş gruplarındaki altyapı takımlarının, yeni sezonda sahaya adidas partnerliğinde çıkacağı belirtildi.

'BU ANLAŞMA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Bahçeşehir Koleji - adidas birlikteliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün büyümeye ve basketbol sahnesinde basamakları hızlıca tırmanmaya devam ederken, bu denli büyük bir markayla iş birliği yaparak vizyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum" dedi.

Yücel, adidas'ın global etki alanına dikkat çekip, "Bahçeşehir Koleji ismini Avrupa sahnesinde daha geniş kitlelere duyurmaya devam etmek istiyoruz, bu yolda adidas gibi bir ailenin parçası olmak gücümüze güç katacaktır" diye konuştu.

Yaz döneminde kadrosuna birçok önemli oyuncu katan Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 sezonunda yine BKT EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.