Bahçelievler Belediyesi, Ata Spor Kulübü'ne Destek Verdi

28 yıl önce kurularak su sporları alanında faaliyet gösteren ve zaman içinde uluslararası etkinliklerde dünya şampiyonları çıkarmayı başararak Bakırköy'ün adını tüm dünyaya duyuran Ata Spor Kulübü sporcularına Bahçelievler Belediyesi sahip çıktı.

Kurulduğu tarihten bu yana 4 farklı branşta toplam 19 dünya şampiyonluğu ile çok sayıda sporcuyu yetiştiren Bakırköy Ata Spor Kulübü'nde bir süredir bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Kulüp öğrencileri, geçen yıldan bu yana bitmeyen havuz tadilatı nedeniyle antrenman yapamadıkları Bakırköy Belediyesi'nin 30 metrekarelik kulüp binasını, Ayamama Deresi Islah Çalışmaları kapsamında boşaltılmıştı. Bu gelişmenin ardından kulüp sporcuları, Bahçelievler Belediyesi'nin sağladığı destekle hazırlandıkları 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bakırköy Belediyesi'nin, 30 metrekarelik alana sahip Ata Spor Kulübü'nü boşaltması ve sonrasında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun dünya şampiyonu olan kulübün milli sporcusu Derin Toparlak'ı sosyal medya aracılığıyla kutlaması eleştirilere yol açtı.