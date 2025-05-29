Bahçeli, Fatih Karagümrük'ü Tebrik Etti

Bahçeli, Fatih Karagümrük'ü Tebrik Etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak, Hurma'yı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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