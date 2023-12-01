Üye Girişi
Haberler

Bahattin Sofuoğlu Yeni Sezonda Şampiyonluk İçin Yarışacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dünya Supersport Şampiyonası'nı 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonda yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle şampiyonluk için yarışacağını söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nı 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonda yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle şampiyonluk için yarışacağını söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nı (WSSP) kariyerinde ilk podyum sevincini 3. olarak yaşayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, şampiyonanın İspanya'da yapılan 4. ayağın 2. yarışını kazanarak podyuma birinci olarak çıktı. Geride bıraktığı sezonda 4 kez podyuma çıkan Sofuoğlu, 168 puanla pilotlar klasmanında sezonu 6. sırada tamamladı. Bahattin Sofuoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktığı sezonu değerlendirerek yeni sezonda yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle hedefi olan şampiyonluk için yarışacağını söyledi.

"Sezon inişli çıkışlı geçti ve her iniş çıkışta da bir şeyler öğrendim"

Geride kalan sezonu değerlendiren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, "Sezona çok çalışarak başladık daha sonrasında ise beklentilerimin dışında oldu. Ancak sezonun ortalarına geldiğimizde 4. ayakta ilk podyumu yaptık. Ertesi gün ise bunu zaferle neticelendirdik. Sezon inişli çıkışlı geçti ve her iniş çıkışta da bir şeyler öğrendim. Bu sezon 4 podyum yaptık, bunlardan biri zaferdi. Sezonu ise 6. sırada bitirdik ve sezon sonu bir şeyler öğrenek bitti. Bu sezon bitince önümüzdeki sezonun testlerine gittik ve o testlerde de yeni parçaları denedik, onlarda da güzeldi. Motivasyonumuz yüksek. Aynı şekilde ocak ayında testlere gideceğiz. Sezon bittiğinde bile ısınmalar devam eder. Çünkü ne zaman bırakırsan, uzun bir ara verirsen motosiklete tekrar atladığında bir afallama oluyor. Bu sebepten dolayı motosikletin tepesinde kalmak gerekiyor. Yer kuru, havalar güzel olduğu zaman bizim motosikletin tepesine çıkmamız gerekiyor. Aynı zamanda da yerler ıslak olduğunda da sürüyoruz. Çünkü bazen yarışlar ıslak zeminde olabiliyor. Kış olsun yaz olsun hep motosikletin üzerindeyiz. İlk testler güzel geçti sezon öncesi. Önümüzde iki test daha var. O testlerde de aradığımızı bulursak, zaman ve tur zamanları olarak hızlı olursak inşallah hedefimiz için uğraşacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İspanya Dünya Motosiklet Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title