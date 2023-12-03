Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. maçını yönetecek

Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakemi Bahattin Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın 8. kez maçını yönetecek. Sivasspor, Bahattin Şimşek'in yönettiği maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi.

Aydın Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. kez maçını yönetecek. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı geride kalan 7 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Yiğidolar Şimşek'in yönettiği maçlarda hiç mağlubiyet yaşamadı. Şimşek ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Bahattin Şimşek'in yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 2 - Samsunspor: 1

Akhisar: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0

Sivasspor: 4 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 - SİVAS