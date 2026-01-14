Bahanesi inanılmaz! En-Nesyri'nin İngiltere'yi istememe sebebi ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroya düşünülmeyen Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

EVERTON EN-NESYRI'Yİ İSTEDİ

Everton, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye kanca attı. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Bu teklif karşısında olağanüstü toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe'nin, Everton'ın yaptığı teklife olumlu baktığı ve kabul etmeye hazırlandığı aktarıldı.

EN-NESYRI'DEN İNGİLTERE'YE RET

En-Nesyri'nin de Everton'da oynamaya sıcak baktığı ifade edilse de Faslı golcünün ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fas basını kaynaklarına göre; En-Nesyri kesin olarak İngiltere'ye gitmek istemiyor. Golcü oyuncunun özellikle İngiltere ikliminde sık sık üşüdüğü, bu durum nedeniyle hem fiziksel konforunu hem de saha içi performansını olumsuz etkilediğini düşündüğü aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncunun sıcak iklime sahip bir ülkeye transfer olacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 karşılaşmaya yıldız isim, bu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı. Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.