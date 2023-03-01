"Yuvarlayalım başkanım" diyerek Murat Sancak'ı köşeye sıkıştıran Acun, iki lafıyla büyük bağış aldı

Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a kulüp adına yaptığı bağışla birlikte kişisel bağışını sordu. 10 milyon lira cevabını alan Acun, rakamı önce 15'e, ardından 20 milyon liraya çekti.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında önemli destek toplandı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayına telefonla bağlanıp beIN Sports yönetimiyle yapılan görüşmeyi anlattı. Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının 2 hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

SANCAK'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Canlı yayına sunucu Acun Ilıcalı ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın diyaloğu damga vurdu. Ilıcalı daha önceki yayında yaptığı 'Rakam yuvarlama' tarifesini Murat Sancak'a da uyguladı

"YUVARLIYORUM BAŞKANIM"

Kulüp dışında kişisel olarak 10 milyon lira bağışta bulunduğunu söyleyen Murat Sancak'ı, Acun Ilıcalı köşeye sıkıştırdı. Ilıcalı, rakamı 15'e çektiğini söyledi. Bu sözü alır almaz, Murat Sancak'tan 20 milyon lira talep etti. Sancak da "20 yaptım o zaman" diyerek cevap verdi.