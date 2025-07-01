Bağcılar'da Yaz Spor Okulları Başladı

Bağcılar'da Yaz Spor Okulları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi, 'Mahallenin Yıldızları 2 - Yaz Spor Okulları' etkinliği ile 4 bin öğrenciye futbol, basketbol ve voleybol eğitimi veriyor. Öğrenciler, eğlenceli bir yaz geçirecek.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallenin Yıldızları 2 - Yaz Spor Okulları'na katılan 4 bin öğrenci yazın tadını çıkarıyor. Yaz tatili için güzel bir program hazırladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme imkanı da buluyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu sene ikincisini düzenliyor. Bu kapsamda 24 Haziran günü başlayan Mahallenin Yıldızları 2 – Yaz Spor Okulları etkinliğinden 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlanıyor.

FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Katılımcılara, 22 mahalledeki okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen refakatinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitim veriliyor. Eğitimler, eğlenceli oyunlar, antrenmanlar ve takım çalışması halinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, 15 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek final müsabakalarıyla sona erecek.

'EĞLENCELİ VE YARARLI ZAMAN GEÇİRİYORLAR'

Mahallenin Yıldızları 2 – Yaz Spor Okulları'nın gördüğü yoğun ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Eğitim dönemi boyunca yorulan öğrenciler için güzel bir program hazırladık. Çocuklar hem eğlenceli hem de yararlı zaman geçiriyorlar. Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme imkanı da buluyor. Ayrıca başarılı olan sporcularımıza sürpriz hediyeler de vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den İstanbul'u da sallayan deprem için endişelendiren uyarı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.