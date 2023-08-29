Bağcılar Belediyesi Zafer Bayramı için bisiklet turu düzenledi

Bağcılar Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafer Turu" adıyla 5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve milli bisikletçi Ahmet Örken'in de eşlik ettiği bisikletli grup, belediye önünden hareket ederek, Mahmutbey, Birlik ve Hoca Ahmet Yesevi caddeleri boyunca pedal çevirdi.

5 kilometrelik bisiklet turu, Bağcılar Meydanı'nda sona erdi.

Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye genelinde farklı etkinliklerle kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok önemli bir sürecin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç noktasında çok ehemmiyetli bir dönemin var olduğu bir tarihtir 30 Ağustos. Bugün Zafer Bayramımızın 101'inci yılını kutluyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle son bulmuştur. Bu kutlu zaferi, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk '30 Ağustos Zafer Bayramı' olarak ilan etmiştir. Her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdiğimiz bayramı biz bu yıl bisiklet sürüşüyle bir zafer sürüşüyle kutluyoruz. Bir yönüyle de farklı bir duyarlılığı burada tema olarak işlemiş oluyoruz."

Milli bisikletçi Ahmet Örken ise birçok ulusal ve uluslararası yarışa katıldığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla halkla birlikte yapılan bisiklet sürüşünün kendisi için ayrı bir heyecana yol açtığını dile getirdi.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen bir yarıştan geldiğini anlatan Örken, yarın da aynı şekilde Samsun'da ulusal çapta düzenlenecek "Kurtuluş Turu" yarışında takımını temsil edeceğini söyledi.

Örken, Zafer Bayramı coşkusuyla bisiklet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Bağcılar Meydanı'ndaki animasyon gösterisi, bisiklet akrobasi gösterisi ve Rüzgarlı Tepe grubunun konseriyle devam edecek.