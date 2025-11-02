Haberler

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı İstanbul Maratonu'nda Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı, 47'nci İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre Tekerlekli Sandalye koşu parkurunda hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, sporcularla gurur duyduğunu belirtti.

BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Atletizm takımı sporcuları bu sene 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maraton'unda 42 kilometre Tekerlekli Sandalye koşu parkurunda hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon oldu. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Uluslararası bir müsabakada Bağcılar'ımızın adını duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda heyecan 47'nci kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda yaklaşık 42 bin sporcu parkura çıktı.

ZORLU YARIŞTA DERECEYE GİRDİLER

En iyilerin yarıştığı maratonda Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcuları da 42 kilometrelik Tekerlekli Sandalye Koşu parkurunda mücadele etti. Zorlu geçen yarışın sonucunda erkeklerde Bağcılarlı sporculardan Ömer Cantay 2.47.04'lük derecesiyle birinci, Birol Kamar da 3.19.42'lik derecesiyle ikinci oldu. Kadınlarda ise yine Bağcılarlı sporculardan Zübeyde Süpürgeci 2.50.03'lük derecesiyle birinci, Zeynep Acet 3.02.50'lik derecesiyle ikinci ve Nurşah Usta da 3.56.41'lik derecesiyle üçüncü oldu. Başarılı sporcular, etkinlik sonunda Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini ve kupalarını aldı.

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bugün büyük bir mutluluk yaşadık. Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Uluslararası bir müsabakada Bağcılar'ımızın adını duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Maddi ve manevi desteğimizle her zaman onların yanındayız" dedi.

42 kilometrelik Tekerlekli Sandalye Koşu parkurunda dereceye giren sporcular da her zaman yanlarında olan Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

