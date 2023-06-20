Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali için güvenlik toplantısı yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 5'incisi 26-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşüldü, güvenlik önlemleri ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 5'incisi 26-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali"nin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ve düzenleme komisyonunda görev alan daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşüldü, güvenlik önlemleri ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kılıç, hazırlıklarına aylar öncesinden başladıkları Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin güvenlik toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizin, Cumhuriyet'imizin 100. yılında 'Cumhuriyet' temasıyla gerçekleştirilecek olması hassasiyetimizi ve motivasyonumuzu daha da üst düzeye çıkarıyor. Katılımcılarımıza her manada kusursuz ve unutulmaz 5 gün yaşatmak için ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.