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Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor

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Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig'in Kayseri etabı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplamda 200 sporcu mücadele ediyor.

Badminton Süper Ligi ve 1'inci Lig Kayseri etabı devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ - BADMİNTON Süper Ligi 5'inci etabı ile 1'inci Lig 2'nci etabı Kayseri'de yapılıyor.

Badminton Süper Ligi 5'inci etabı ile 1'inci Lig 2'nci etabı Kayseri ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Süper Lig'de 12, 1'inci Lig'de de 12 takımla gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 200 sporcu mücadele ediyor. Toplam 3 gün süren müsabakalar bugün yapılacak olan karşılaşmaların ardından sona erecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Badminton Kayseri İl Temsilcisi Hakan Erdoğan, "Burada Badminton Süper Ligi ve Badminton 1'inci Ligi müsabakaları yapılıyor. Süper Ligin 8 etabından 5'incisi ile 1'inci Ligin 5 etabından ikincisi burada yapılıyor. Buradaki etaptan sonra Samsun etabı gerçekleşecek. Süper Lig'de 12 takımda yüz sporcu mücadele etmektedir. 1'inci Lig'de de 12 takımdan yüz sporcu mücadele ediyor. Kayseri'yi 1'inci Lig'de 2 takım temsil ediyor. Talas Spor Kulübü Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de mücadele edecek" dedi. Badminton Süper Ligi 6'ncı etabı ile 1'inci Ligi 3'üncü etabı Samsun'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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