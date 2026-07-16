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Badminton Süper Ligi'nin zirvesinde Erzincan ekipleri yer aldı

Badminton Süper Ligi'nin zirvesinde Erzincan ekipleri yer aldı
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Türkiye Badminton Süper Ligi'nin ilk etabını Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü lider, Erzincan Telekom Spor Kulübü ikinci sırada tamamladı. Erzincan'da spor yatırımları ve altyapı çalışmaları başarıyı getirdi.

Türkiye Badminton Süper Ligi'nin ilk etabını Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü lider, Erzincan Telekom Spor Kulübü ise ikinci sırada tamamladı.

Ligin ilk etabında Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü 33 puanla ilk sırada yer alırken, Erzincan Telekom Spor Kulübü 30 puanla ikinci oldu. Elde edilen sonuçlar, kentte son yıllarda gerçekleştirilen spor yatırımları ile altyapı çalışmalarının başarısını ortaya koydu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, modern spor tesisleri, antrenör kadrosu ve sporcu yetiştirme faaliyetleriyle farklı branşlarda çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 35 binin üzerinde lisanslı sporcu ile 57 milli sporcu bulunurken, tesislerde yıl boyunca binlerce kişi spor yapma imkanı buluyor.

Erzincan, okul sporları ile Sporcu Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında elde ettiği başarıların yanı sıra GSB Yaz Spor Okulları aracılığıyla da her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturuyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan son atamalarla İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör kadrosu güçlendirildi. Mevcut 45 kadrolu ve 21 EYS antrenörüne 10 yeni antrenör daha katıldı.

Atamalar kapsamında eskrim, judo, kayak, taekwondo, tenis ve yüzme branşlarına antrenör görevlendirilirken, gelişmekte olan spor dallarında altyapının güçlendirilmesi ve daha fazla sporcunun nitelikli eğitim alması hedefleniyor.

Badmintonun yanı sıra güreş, atletizm ve atıcılık gibi branşlarda da önemli başarılar elde eden Erzincan'ın, spor altyapısını güçlendirerek yeni milli sporcular yetiştirmeyi sürdürmesi amaçlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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