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Badminton liglerinde mücadele Samsun'da başladı

Badminton liglerinde mücadele Samsun'da başladı
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Türkiye Badminton Federasyonu'nca düzenlenen Badminton Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları Samsun'da başladı. 36 kulüp ve 288 sporcunun katılımıyla 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşen turnuva üç gün sürecek.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig, 1'inci Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular ve kulüpler mücadeleye başladı. Şampiyonada 12 Süper Lig, 12 Birinci Lig ve 12 Gelişim Ligi takımı olmak üzere toplam 36 kulüp yer alıyor. Müsabakalarda Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Bursa, Mersin, Muş, Eskişehir, İzmir, Batman, Ağrı ve Gaziantep'ten gelen toplam 288 sporcu korta çıkıyor. Organizasyonda 144 kız ve 144 erkek sporcu, takımlarını üst sıralara taşımak için raket sallıyor. Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, liglerinde derece elde edebilmek ve takımlarına puan kazandırmak amacıyla mücadele ediyor. Farklı yaş kategorilerindeki sporcuların yer aldığı müsabakalar boyunca çekişmeli karşılaşmaların yaşanması bekleniyor.

Turnuvanın sonunda kendi liglerinde başarılı olan takımlar derece elde edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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