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Samsun'da badminton heyecanı: 36 kulüp aynı sahnede

Samsun'da badminton heyecanı: 36 kulüp aynı sahnede
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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları Samsun'da başladı. 36 kulüp ve 288 sporcunun katılımıyla 5 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 36 kulüp katılıyor. Şampiyonada 12 Süper Lig, 12 1. Lig ve 12 Gelişim Ligi takımı olmak üzere toplam 36 kulüp mücadele ediyor.

Müsabakalarda Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Bursa, Mersin, Muş, Eskişehir, İzmir, Batman, Ağrı ve Gaziantep'ten gelen toplam 288 sporcu (144 kız, 144 erkek) korta çıkıyor. Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, liglerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, Samsun'da badminton şöleni yaşandığını belirterek, "Samsun'da badminton şöleni ile bir aradayız. Süper Lig'den 12 takım, 1. Lig'den 12 takım ve Gelişim Ligi'nden 12 takım olmak üzere Türkiye'nin en güzide 36 kulübü müsabakalar için burada. Maçlar çok kıyasıya geçiyor. 15 yaş altı kategorisinde müthiş karşılaşmalar var. Bir yandan da Süper Lig müsabakaları devam ediyor. Samsun, badminton camiasında rekorların ilidir. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Rekorların ili demiştik. Aynı anda 18 kortta çok sayıda müsabaka yapıyoruz" dedi.

Organizasyon, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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