Düzce Okul Sporları Badminton Müsabakalarında Dereceye Girenler Belli Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları Badminton müsabakalarında kızlarda Hamit Şerifoğlu Ortaokulu erkeklerde Kazım Aktaş Ortaokulu birinci oldu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Badminton müsabakaları yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Spor Salonunda yapılan müsabakalarda erkeklerde; Kazım Aktaş Ortaokulu birinci, Fatih Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise; Hamit Şerifoğlu Ortaokulu birinci, İsabet Ortaokulu ikinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE