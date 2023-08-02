Badminton Federasyonu Başkanı Görevden Alındı

Türkiye Badminton Federasyonu'na 2004 yılında başkan seçilen Murat Özmekik, Spor Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu tarafından görevi kötüye kullanma gerekçesiyle başkanlıktan alındı.

Hakkında yapılan şikayetler üzerine Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından denetlenen Badminton Federasyonunda başkan Murat Özmekik 18 ay ceza aldı. Federasyon mali, idari ve diğer konularda yapılan 19 farklı kontrol sonunda spor disiplin kurulu, Murat Özmekik'e görevi kötüye kullanma dahil üç ayrı konudan 6'şar ay olmak üzere toplam 18 ay ceza verdi.