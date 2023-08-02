Badminton Federasyonu Başkanı Görevden Alındı
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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle başkanlıktan alındı. Özmekik'e 18 ay ceza verildi ve olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Türkiye Badminton Federasyonu'na 2004 yılında başkan seçilen Murat Özmekik, Spor Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu tarafından görevi kötüye kullanma gerekçesiyle başkanlıktan alındı.
Hakkında yapılan şikayetler üzerine Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından denetlenen Badminton Federasyonunda başkan Murat Özmekik 18 ay ceza aldı. Federasyon mali, idari ve diğer konularda yapılan 19 farklı kontrol sonunda spor disiplin kurulu, Murat Özmekik'e görevi kötüye kullanma dahil üç ayrı konudan 6'şar ay olmak üzere toplam 18 ay ceza verdi.Murat Özmekik konuyu Spor Bakanlığı Spor Tahkim Kurulu'na taşıdı. Ancak Tahkim kurulu cezasını 12 aya indirse de kanun gereği bir seferde üç aydan fazla ceza aldığı için başkanlığı düştü ve Türkiye Badminton Federasyonu'nda olağanüstü genel kurul kararı alındı. Olağanüstü genel kurul 9 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.Eski başkan Murat Özmekik'in ceza almasına sebep olan konular şu şekilde: Eski başkan Murat Özmekik'in ceza almasına neden olan konular: Spor dalı tescili bulunmayan kulüplerin yarışmalara alınmasıSpor disiplinine aykırı davranmaÜç ayrı konuda görevi kötüye kullanma