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Bacağını genç yaşta kaybetti, hayata basketbolla tutundu

Bacağını genç yaşta kaybetti, hayata basketbolla tutundu
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- Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu İsmail Mullahasanuşağı: "Şu an spor, hayata tutunduğum tek dal. Yaşadığım psikolojik sorunlar, sıkıntılar, stres bunları hep sporla yendim ve geçmişi bir kenara bıraktım"

Gaziantep'te 2007 yılında geçirdiği motosiklet kazasında sol bacağını kaybeden 37 yaşındaki İsmail Mullahasanuşağı, yaşadığı zorlu sürecin ardından tekerlekli sandalye basketboluyla hayata yeniden tutundu.

Şahinbey ilçesinde yaşayan ve Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Mullahasanuşağı, 18 yaşındayken bir arkadaşının kullandığı motosiklette yolculuk yaptığı sırada kaza geçirdi.

Kazada sol bacağını kaybeden Mullahasanuşağı, ameliyatın ardından psikolojik olarak zor günler yaşamaya başladı. Bir süre kendisini dış dünyaya kapatan Mullahasanuşağı, sosyal hayatından uzaklaştı.

Tecrübeli sporcunun hayatındaki değişim ise ameliyatını gerçekleştiren doktorun tavsiyesiyle tekerlekli sandalye basketboluna başlamasıyla oldu.

Yaklaşık 16 yıldır sporun içinde yer alan Mullahasanuşağı, kazanın ardından yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"18 yaşına kadar her şey normaldi. Kazadan sonra her şey zor olmaya başladı. Evden dışarı çıkamıyordum. Utanıyordum. Hiçbir sosyal aktivitem yoktu. İlk spora başladığımda da çekiniyordum. Sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Tekerlekli sandalyeye binip kader arkadaşlarım olduğu için ortama alışmaya başladım."

Spora başlamasının hayatındaki dönüm noktası olduğunu belirten Mullahasanuşağı, basketbol sayesinde yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını belirterek "Spora başlamadan önce hayatım tamamen kötüydü. Şu an spor, hayata tutunduğum tek dal. Yaşadığım psikolojik sorunları, sıkıntıları ve stresi hep sporla yendim, geçmişi bir kenara bıraktım. Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Hayata basketbol topumla tutunuyorum. Hayatımda bir anda yaşanan değişimin ardından güzel başarılar elde etmek çok güzel duygular oluşturdu." diye konuştu.

Antrenmanların bitmesini istemediği zamanlar olduğunu anlatan Mullahasanuşağı, takım arkadaşlarıyla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu, antrenmanların ardından da sahada zaman geçirdiklerini söyledi.

"Engelli durumlarını emin olsunlar ki unutacaklar"

Bedensel engelli bireylere spora yönelmeleri çağrısında bulunan Mullahasanuşağı, şunları kaydetti:

"Doğuştan ya da sonradan engelli olan kardeşlerimiz spora dahil olduklarında engelli durumlarını emin olsunlar ki unutacaklar. Kimse 'Ben engelliyim' demeyecek. Sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA
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