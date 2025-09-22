Babasının seçimi kaybettiğini gören Kerim Rahmi Koç'un zor anları

Haberler

Fenerbahçe'nin yeni başkanı 12 bin 325 oy ile Sadettin Saran oldu. Eski başkan Ali Koç, seçimleri 12 bin 68 oy ile kaybetti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç, tüm üyelere teşekkür etti ve yeni başkanın etrafında kenetlenme çağrısı yaptı. Seçim sonuçlarını duyan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran kazandı. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı ve 7 yıllık dönemi sona erdi.

ALİ KOÇ'TAN SEÇİM MESAJI

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Ali Koç, rakibini tebrik ederek, "Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun" dedi.

KERİM RAHMİ KOÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genel kurulun tamamlanmasının ardından kongre üyeleri stattan ayrılırken, Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kongre üyeleri, sarılarak genç Koç'u teselli etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
