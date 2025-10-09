Babası devrede! Kenan Yıldız takımında kriz çıkardı

Juventus'un parlayan yıldızı ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Kenan Yıldız ile yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, taraflar arasındaki maaş pazarlığı beklenenden yavaş ilerliyor.

BABASI DA DEVREDE

Hem kulüp hem de futbolcu, sözleşmeyi uzatma konusunda istekli olsa da ücrette yaşanan anlaşmazlık süreci tıkamış durumda. Juventus, genç futbolcuya bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif ederken, baba Engin Yıldız oğlunun performansını ve potansiyelini gerekçe göstererek daha yüksek bir rakam talep ediyor.

DEV KULÜPLER TAKİPTE

Kenan Yıldız'ın Avrupa devlerinin radarında olması, görüşmeleri daha da karmaşık hale getirdi. Genç yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City öne çıkıyor. Ayrıca Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dev takımların da 20 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ifade edildi. Bu ilgi, Juventus'un sözleşme sürecini hızlandırmak istemesine rağmen transfer baskısını artırıyor.

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İtalyan ekibi, genç yıldızını kadroda tutmakta kararlı. Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ı "geleceğin temel oyuncularından biri" olarak görüyor ve transfer tekliflerini değerlendirmeye kesinlikle kapalı. Bununla birlikte maaş farkının kapanmaması durumunda, Kenan Yıldız'ın sezon sonunda transfer senaryosunun yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIM'IN DA VAZGEÇİLMEZİ

20 yaşındaki futbolcu, Juventus formasıyla gösterdiği istikrarlı performansın yanı sıra, A Milli Takım'da da Montella'nın en güvendiği isimlerden biri konumunda. Kenan Yıldız bu sezon, Serie A ve Avrupa maçlarında 9 maçta 3 gol kaydetti.