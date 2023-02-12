Babaannesini görmeye gitmişti! Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, enkaz altında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti.

BABAANNESİNİ GÖRMEYE GİTMİŞTİ

Milli basketbolcu Nilay, babaannesini görmek için Malatya'ya gitmişti. Enkaz altında kalan Nilay ve babaannesi sağ kurtarılamadı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.