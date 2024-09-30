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"Baba" dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Mahmut Uslu, silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a ziyarette bulundu. Aziz Yıldırım'ın yanında eski yönetici Mahmut Uslu da yer aldı.

SERHAT AKIN'I ZİYARET ETTİ

Mahmut Uslu'yla birlikte ziyarete giden Aziz Yıldırım'ı Serhat Akın'ın yorumculuk yaptığı Youtube kanalı Sports Digitale'in kurucusu olan Murat Zorlu karşıladı. Murat Zorlu daha sonra ifade vermek için emniyete gitti.

'Baba' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

cemalettin acar :

öncelikle geçmiş olsun acil şifalar.adamın söylediklerinde tek bir yalan yok,gönül verdiği takımın düştüğü durum hakkında yorum yaptı ve çok doğru şeyler söyledi.üslubu sert olabilir ama bunları yaşamasını gerektirecek birşey yapmadığını düşünüyorum.

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Can Reno:

futbolumuza bakın kurtlar vadisi

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Çakır Aslan:

0 değilde lan hareket halinde 2 ayağına nasıl sıktın bu adamın ya nasıl bir nişancılık bu

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Muhittin Kaya:

Ali Koç geldimi...

0
0
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