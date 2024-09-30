'Baba' dediği Aziz Yıldırım, Serhat Akın'ı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'a ziyarette bulundu. Aziz Yıldırım'ın yanında eski yönetici Mahmut Uslu da yer aldı.

SERHAT AKIN'I ZİYARET ETTİ

Mahmut Uslu'yla birlikte ziyarete giden Aziz Yıldırım'ı Serhat Akın'ın yorumculuk yaptığı Youtube kanalı Sports Digitale'in kurucusu olan Murat Zorlu karşıladı. Murat Zorlu daha sonra ifade vermek için emniyete gitti.