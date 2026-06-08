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Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın mazbatasını çarşamba günü alacağı öğrenildi. Mazbata töreninin ardından Yıldırım ve yönetimi resmen görevine başlayacak.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım için resmi süreç devam ediyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ MAZBATASINI ALACAK

HT Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, başkanlık mazbatasını çarşamba günü alacak. Mazbata töreninin ardından Yıldırım ve yönetimi resmen görevine başlamış olacak.

8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2018 yılında başkanlık görevini bırakan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti. Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak yeniden başkan seçildi.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

Mazbata töreninin ardından teknik direktör ve transfer çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda önemli adımların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da yeni dönemin resmen başlaması için geri sayıma geçti.

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