Aziz Yıldırım: Gerekli olan takviyeleri 15 gün içinde muhakkak yapacağız / Metin eklendi

FENERBAHÇE'DE başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım , "Bizler değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Geçmişten gelen tecrübemle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz; şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35'inci başkanı oldu. Kürsüye gelerek konuşma yapan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı, siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bizler değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Geçmişten gelen tecrübemle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz; şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini yukarıya çekmek için bazı projeler var. Burada hayata geçireceğiz. Beni bugün 17 bin küsür oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının olduğu bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. Onu da bir yıl içerisinde yapacağız. Herkes bilsin. Hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda, dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı