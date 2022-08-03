Aziz Yıldırım uzun bir aradan sonra görüldü! Fotoğraftaki detay gözden kaçmadı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerini Ali Koç'a kaybettikten sonra spordan elini ayağını çeken ve kameralardan uzak bir hayatı seçen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

MEHMET TOPAL VE AİLESİYLE YEMEK YEDİ

Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım, eşi Belgin Yıldırım, eski futbolculardan Mehmet Topal, eşi Selda Topal ve Fenerbahçe eski iletişim sorumlusu Necati Mete ile boğazdaki lüks restoranda bir araya geldi.

HAYLİ ZAYIFLADIĞI GÖRÜLDÜ

Eski başkan Yıldırım'ın bir hayli zayıfladığı ve kollarının inceldiği dikkatlerden kaçmazken, grubun neşeli olduğu görüldü.

İşte o fotoğraf: