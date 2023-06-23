Aziz Yıldırım uyuya kalan basın mensubuna bakın nasıl tepki verdi
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla arasında geçen diyalog izleyenleri gülümsetti. Yıldırım, değerlendirmeleri sırasında uyuya kalan basın mensubuna, "Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız" dedi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eski başkan, konuşması sırasında uyuya kalan basın mensubuna ise esprili bir şekilde tepki verdi.
Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, uyuya kalan basın mensubuna, "Ne o uykun mu geldi? Ya dur daha beş saat buradayız" diyerek yanıt verdi.
Aziz Yıldırım ile basın mensubu arasında geçen o anlar izleyenleri gülümsetti.
İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe'yi toparlamak.
Aziz Yıldırım: Yenildiğimiz için kaybettik. Galatasaray ile oynadığımızda, soyunma odasına indiğimizde 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için bunu söylerdik. Bir hafta önceden başlardık konuşmaya. Gereken neyse yapardık. Herkes o maça konsantre oluyordu ve yenilmiyorduk. Gelen de titriyordu.
Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alex'i Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, seyirciden tepki yok! Çıkıp gidiyorlar. Birlik ve beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar.