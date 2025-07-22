Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin son durumuna sitem eden Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor.'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte konuştu. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, Fenerbahçe'yi çok kötü günlerin beklediğini ifade ederek sitem etti.

''SINIFLARINDA FENERBAHÇELİ YOK''

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda, "Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse artık hiçbir şeyi umursamıyor. Dün Tamer Yelkovan'ın akrabası küçük bir kızımıza sorduk. Sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalanların hepsi Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli yok!'' dedi.

''FENERBAHÇE ÇOK KÖTÜ GÜNLER YAŞAYACAK''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi kötü günlerin beklediğini söyleyerek, ''Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin. Bizim bugünün değil, geleceğin hesabını yapmamız şart. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak. Çünkü kimse umursamıyor. Çocuklar okula gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Fenerbahçe ve CHP ve AKP birlik kurmalı. Hatda Beşiktaşı da ekle. Ve Galatasarayı. ve Trabzonspor u. ve.. Amedspor u. ve Özgür Özdağ ın partisinide.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Motosikletini durdurup öz evladını katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.