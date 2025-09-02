Aziz Yıldırım'ın yakın dostu Abdullah Kiğılı desteklediği başkan adayını açıkladı

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım başkanlığındaki eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, Sarı-lacivertlilerin gelecek haftalarda gerçekleşecek seçim gündemine dair konuştu. Abdullah Kiğılı, yakın dostu Aziz Yıldırım ile artık görüşmediklerini söyleyerek, seçimde destekleyeceği adayı dile getirdi.

''AZİZ YILDIRIM BENİMLE GÖRÜŞMÜYOR''

Patronlar Dünyası dergisine konuşan Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle konuşmadığını belirterek, "Fenerbahçe aşığıyım. Ali Koç ile aynı yönetimde dört yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı. Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık, küstü. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var?" dedi.

''SEN BAŞKANLAR ÜSTÜSÜN''

Sözlerine devam eden Abdullah Kiğılı, "Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün, herkes kapısını çalıp fikrini sormalı." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM"

Seçimde destekleyeceği adayı açıklayan Kiğılı, "Başkan Ali Koç ile samimi bir ilişkimiz var. Onu destekliyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz." sözlerini sarf etti.