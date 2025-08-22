Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı olan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan transfer gündemine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

''KEREM BİZE YAKIŞMAZ''

Sports Digitale'e konuşan Yaz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'de görmek istemediğini söyleyerek, ''Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım. Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu almayalım. Kerem yakışmaz bize.'' dedi.

''HEPİMİZ BİLİYORUZ O TAKIMI''

Süper Ligi'de yorumlayan Yaz Yıldırım, "Süper Ligi izliyorum. Tabii ki görüyorum bazı takımlara biraz hakemler yardım ediyor. Hepimiz biliyoruz o takımın adını. Onun için söylemeyeyim." ifadelerini kullandı.