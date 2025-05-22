Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, mevcut başkan Ali Koç ile görüşmesinde Ali Koç'a ne söylediği merak konusu olmuştu. Yıldırım'ın olağanüstü seçimli genel kurulun Eylül'de değil bir an önce yapılması gerektiğini Ali Koç'a ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a taraftarlar tarafından tepki sürerken, Ali Koç bugün eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. İkilinin sabah saatlerinde görüştüğü açıklanırken, neler konuşulduğu çok merak edilmişti. Kritik görüşmede konuşulanlar belli olmaya başladı.

''BİR AN ÖNCE SEÇİME GİT''

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulun eylül ayında değil, bir an önce yapılması gerektiğini yapılan görüşmede Başkan Ali Koç'a iletti.

Haberin devamında, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a güvenoyu almasını, imza toplamanın tüzükte yer alan bir hak olduğunu ve buna ofansif bir yaklaşım sergilememesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin hemen şampiyon olması gerektiğini, diğer adaylarla diyalog kurulmasının olumlu olacağını, ayrıca yönetimsel konulardaki rahatsızlıklarını da dile getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu görüşme sonrasında nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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