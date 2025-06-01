Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adaylık için şartını duyurmuştu. Yıldırım'ın açıklaması sonrası Fenerbahçe'de toplanan imza sayısında büyük artış gözlemlendi.

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza verme işlemi devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir artış yaşandı.

İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından harekete geçen kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı. Fenerbahçe'de kongre üyelerinin imza toplamaya devam etmesi beklenirken hafta içinde de Aziz Yıldırım'ın şartının yerine geleceği ifade ediliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN ŞARTI NEYDİ?

Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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