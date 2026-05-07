Aziz Yıldırım'a adaylık sürecinde dernek desteği

FENERBAHÇE'NİN eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından kendisine destek çalışmaları da başladı.

Fenerbahçe'de, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, Başkan adayımız Sayın Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen Sayın kongre üyelerimiz, 08/05 tarihi itibari ile her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nde noter huzurunda imzalarını verebilirler. İmza süreci ücretsizdir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı