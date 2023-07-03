Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen panelde konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin direnişin ateşini yaktığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladığını söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi olmadığını belirtti.

- Aziz Yıldırım : "Direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir"

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım :

"Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncem yok"

İSTANBUL - Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından '3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Biz şikelerden mahkemeleri gördük, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık" dedi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Caddebostan Kültür Merkezi'nde '3 Temmuz'un dünü, bugünü, yarını' adlı panel düzenledi. Panele Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin eski yöneticileri ve çok sayıda Fenerbahçeli katıldı. Program Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemi ve 3 Temmuz sürecine ait zamanları içeren video gösterimi ile başladı. Oturum, katılımcıların sunumları ile devam etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık"

Panelde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık. Biz şikelerden mahkemeleri gördük. Gitti, geldi, şu oldu, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"Başkanlıkla ilgili bir düşüncem yok"

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili de konşan Yıldırım, "5 sene önce söyledim, buradan üzülerek gidersiniz dedim. Bunların hepsini yaşadık. Bugün de söylüyorum, Fenerbahçe parçalanmasın, bölünmesin, birlik ve beraberlik içerisinde olun. Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok bunu bilin yani. Buraya kızımı alıp geldim, mutluyum" şeklinde konuştu.