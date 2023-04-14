Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a çılgın jest! Servet değerindeki faizi sildi

2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a 15 yıl önce 1.5 milyon dolar borç veren eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, faizi silerek körfez ekibinden sadece ana parayı ödemesini istedi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 15 yıl önce Kocaelispor'a kendi şirketi üzerinden verdiği borç parada büyük bir fedakarlığa gitti.

KOCAELİSPOR'A 1.5 MİLYON DOLAR BORÇ VERDİ

Gazeteci Mustafa Çevik'in haberine göre, o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, 15 yıl önce kapanma noktasına gelen Kocaelispor'a sezon sonu ödenmesi karşılığında 1.5 milyon dolar borç verdi.

FAİZDEN VAZGEÇTİ

15 yıl boyunca ödemesi tamamlayan borç, faiziyle 3.8 milyon dolara kadar çıktı. Durumun farkında olan Aziz Yıldırım'ın faizden vazgeçerek ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi. Körfez ekibinin, Yıldırım'a olan borcunun şu anda 300 bin dolar olduğu belirtildi.