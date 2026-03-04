Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından sarı-lacivertli camiaya moral veren açıklamalarda bulundu. Yıldırım, geçmişte yaşanan geri dönüşleri hatırlatarak şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini vurguladı.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK"

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında oluşan puan farkı camiada tartışma yaratırken, Aziz Yıldırım konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuşan Yıldırım, karamsar olunmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok."

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜNÜ HATIRLATTI

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın önünde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin fikstürüne dikkat çekti. Yıldırım, Galatasaray'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gideceğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN MORAL ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, puan farkının açılmasının ardından morallerin bozulduğu Fenerbahçe camiasında dikkat çekti. Deneyimli isim, geçmişte yaşanan geri dönüşleri hatırlatarak yarışın henüz sona ermediği mesajını verdi.