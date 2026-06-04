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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlik çağrısı

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ve diğer aday Hakan Safi'yi seçim öncesi birleşmeye davet ederek, ayrışmanın kulübü zor günlere götüreceğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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