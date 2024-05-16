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Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin kendisini desteklediği iddiasına yanıt: Ben kimsenin adamı değilim, olmam da

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım basın toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kendisini desteklediği iddialarına yanıt veren Yıldırım "Ben kimsenin adamı değilim. Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da. O troller de bu işlere girmesin. Ben duymam. Sakın bu işlere girmeyin. Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum. 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım dün bir basın toplantısı düzenleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAYA HİÇ NİYETİM YOKTU"

Neden aday olduğuna ilişkin "Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Arkadaşlarıma biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. 'Sen varken aday olmayız' dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik" ifadelerini kullanan Yıldırım'ın FETÖ çıkışı da dikkat çekiciydi.

"TÜRKİYE'DE FETÖ YOK OLMADI"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım "Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Her gün televizyonda ve gazetede görüyoruz. Türkiye'de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Duruyor. Hakemlerde FETÖ operasyonu yapılmadı. Yönetim kurullarında yapılmadı. Yapılması lazım. Bunlar belli. Basında da yapılması lazım!" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ HATALARI GÖZLEMLEDİM"

Yıldırım'ın "Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemelerde uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz" açıklamaları da basın toplantısına damga vurdu.

"TROLLER BU İŞLERE SAKIN GİRMESİN"

Basın toplantısının ardından Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in sorularına yanıt veren Yıldırım, AK Parti'nin kendisini desteklediği iddiasıyla ilgili de konuştu. Yıldırım "AK Parti beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe AK Parti Hükümet Spor Haberler

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