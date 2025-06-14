Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler

Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle bir araya geldi ve başkan adaylığı çağrılarına yanıt verdi. Başkan adaylığı çağrılarına açık kapı bırakan Yıldırım, "Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da aday olunması istenen Aziz Yıldırım, Beykoz'da Fenerbahçe üyesi gençlerle buluştu. Aziz Yıldırım bu buluşmada adaylık hakkında konuştu.

"ORGANİZE OLUN, ÖRGÜTLENİN"

Fanatik'in haberine göre, gençlerin adaylık çağrısına yanıt veren Yıldırım, başkanlık için kısa vadeli bir planı olmadığını ifade etti. Yıldırım, "Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe'ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız" dedi.

"PANSUMAN YAPAR GİDERİM"

Teveccüh olması durumunda geri dönebileceğini belirten deneyimli başkan, "Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın bu sözleri, camiada yeniden başkanlık ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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