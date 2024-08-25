Aziz Yıldırım, Christoph Daum için başsağlığı mesajı paylaştı

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Teknik Direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı paylaştı.

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da Alman teknik adamın vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaştı. Yıldırım mesajında, "Fenerbahçe'nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Daum, 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı. - İSTANBUL