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Aziz Yıldırım Caner Erkin'in üzerini çizdi

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor'da forma giyen ve Fenerbahçeli futbolcularla tartışma yaşayan Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için harekete geçti. Yıldırım'ın, bu konuda Jose Mourinho'nun kaydettiği görüntüleri kanıt olarak kullanacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun kayda aldığı görüntüleri kanıt olarak göstererek Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunuyor.

CANER'İN ÜYELİĞİNİ SONLANDIRACAK

Gazeteci ve yorumcu Aydın Cingöz, 1-1 biten Eyüpspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şimdilerde Eyüpsporda forma giyen ve Fenerbahçeli futbolcularla maç içerisinde ve sonunda tartışma yaşayan Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Aziz Yıldırım Caner Erkin'in üzerini çizdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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