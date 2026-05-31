Aziz Yıldırım: '100. yılda olduğu gibi 120. yılda da tüm branşlarda başarı sağlayacağız'

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştireceği olağanüstü seçimli kongre öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım Bolu'da üyeler ve delegelerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeliler, arkadaşlarla beraber bir yola çıktık. İnşallah şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu sezonda başarılı oluruz, şampiyon oluruz. 100. yılda olduğu gibi bütün branşlarda 120. yılda da başarıyı sağlayacağız" diye konuştu.

"Çocuklardan başlayarak, hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz"

Bu sezon Fenerbahçelilerin göz yaşı dökmeyeceğini dile getiren Aziz Yıldırım, "Teknik heyete tam karar vermedik. Oturacağız konuşacağız. Yalnız geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kuyt, Volkan, Dzeko gibi oyuncuların da bu yönetim kadrosu içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü ' Fenerbahçe ruhu' diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Stada geleceğiz, statta bütün tribünler birleşecek; 'Ben ondanım şundanım' yok. Yoksa tribünlere çıkarım. O kadar kararlıyım. Çünkü Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Çocuklardan başlayarak, hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz. Yeter artık. Hepimizin Fenerbahçe'ye borcu var, hepimiz bu borcu ödemeliyiz. Birlik ve beraber olma şartını sağlayacağız. Bundan sonra bu gidişat durmazsa bu çok kötü yıllara gider. O zaman hepimiz daha çok üzülürüz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı