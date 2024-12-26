Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
"Karakolda beni dövdüler, yere düşüp nefessiz kaldım"
Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler
Narin Güran davasındaki kilit isimden çelişkili ifadeler
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de muhalefet döneminin sona ermesi ve birlik-beraberlik döneminin başlamasıyla birlikte, eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Başkan Ali Koç'a basketbol takımının sorumluluğunu istediği iddia edildi. Yıldırım, başkanlığı kaybettiği dönemde de EuroLeague şampiyonu olan basketbol takımının sorumluluğunu talep etmişti.

Fenerbahçe'de muhalefet dönemi bitti, birlik-beraberlik dönemi başladı. Şampiyonluk yarışında geri kalan takımı camia olarak tek ses destek kararı alındı.

Eski başkan Aziz Yıldırım da kongreden sonra arasındaki buzların eridiği Başkan Ali Koç'a bir teklifle geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir araya gelecekleri ve ikinci yarı öncesinde bir değerlendirme toplantısı yapacakları iddia edildi.

İddialara göre Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan daha önce olduğu gibi basketbolun sorumluluğunu istedi. Başkanlığı kaybettiği dönemde Yıldırım kendisi döneminde EuroLeague şampiyonu olan basketbol takımının sorumluluğunu istemişti.

Bu arada Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan bakın ne istemiş
img

İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
img

Yeni asgari ücretten sosyal harcama için bakın ne kadar kaldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Basketbolu Aziz Yıldırı, Futbolu Sadettin Saran, Kürek takını Ali Koç, U17 Acun yönetsin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

U17'i alsın bence :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi
Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? 26 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.