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Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skiriniar transferinde Aziz Yıldırım'ın büyük rolünün olduğunu belirtti. Koç, "Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAKIN KAÇIRMAYIN"

Skiriniar transferinde Aziz Yıldırım'ın büyük rolünün olduğunu belirten Koç, "Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık." dedi.

"MIMOVIC, GELECEĞE YATIRIMDIR"

Konuşmalarına devam eden Koç, "Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık" ifadelerini kullandı.

Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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