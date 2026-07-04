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Avustralya-Mısır maçının ardından

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır'a penaltılarla elenen Avustralya'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Aziz Behiç, kendisine destek veren Türk taraftarlara teşekkür etti ve maçı değerlendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır'a penaltılar sonucu elenen Avustralya'da mücadele eden Aziz Behiç, kendisine destek veren Türk taraftarlara teşekkür etti.

Avustralyalı futbolcu Aziz Behiç, Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kariyerinde Türkiye'de çok fazla vakit geçirdiğini belirten Behiç, "Türk kökenine sahibim. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Hala yurt dışındaki o insanlardan sosyal medyada mesajlar alıyorum. Türkiye her zaman kalbimde özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmesi sorulan 35 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Kazanma şansımızın olacağını da biliyorduk. Takım arkadaşlarımın hiçbirini, personeli, kimseyi suçlayamam. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Yenilmek, bu oyunun sevmediğimiz bir parçası. Bir süre canımızın yanacağı kesin. Ama başımızı dik tutmalıyız ve başardıklarımızla gurur duymalıyız." açıklamasında bulundu.

Penaltı atışlarından yararlanamayan Souttar ve Herrington hakkında konuşan Behiç, şunları söyledi:

"Bu oyunun bir parçası. Penaltıları kullanacağımız zaman bize söylendi ve herkes kendine güveniyordu. Yani açıkçası, Souttar'ın yeterince tecrübesi var. Herrington da ileride daha çok böyle durumlar içinde olacak. Gerçekten çok iyi bir çocuk ve çok profesyonel. Kendisine topu penaltı noktasına koymasının bile bizim için yeterli olduğunu söyledim. Başını dik tutabilir ve gelecekte ondan büyük şeyler bekliyorum. Hem Souttar hem de Herrington tüm kamp boyunca harikaydılar. Açıkçası savunmamızın önemli bir parçası oldular ve onlarla her gün beraber vakit geçirdiğim için ne kadar sıkı çalıştıklarını görüyorum. Bu akşamki iyi performansları sürpriz değildi."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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